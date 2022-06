Le premier match du groupe L de ces éliminatoires de la CAN 2023 s’est joué hier jeudi 02 juin à Johannesburg en Afrique du Sud. Le Mozambique recevait le Rwanda loin de ses terres faute de stade aux normes à Maputo. Les locaux ont concédé le nul (1-1) face aux visiteurs. Le Rwanda a ouvert la marque à la 65ème minute de jeu par l’intermédiaire de Blaise Nishimwe. 3 minutes plus tard, le Mozambique remettait les pendules à l’heure. Une réalisation de Stanley Ratifo.

Contre-performance

C’est une contre-performance pour les lusophones qui perdent 2 points à domicile. Ils affrontent le 08 juin prochain les écureuils du Bénin pour leur deuxième match. Un déplacement à Cotonou qui s’annonce périlleux parce que les poulains de Moussa Latoundji perdent rarement à domicile. Pour l’instant ils sont au Sénégal pour affronter les champions d’Afrique. Le match aura lieu demain samedi au Stade Abdoulaye Wade de Dakar.

Moussa Latoundji fera donc demain son baptême de feu ; lui qui n’a jamais disputé un match officiel en tant qu’entraîneur principal des écureuils du Bénin. On espère qu’il aura de réussite sur le banc des « rongeurs ». La dernière confrontation entre le Bénin et le Sénégal remonte à la CAN 2019. Les Lions de la Teranga avaient battu les écureuils sur le score de 1-0 en quart de finale de la compétition.