Du 2 au 5 juin 2022, le Royaume-Uni célèbre les 70 ans d’intronisation de la reine d’Angleterre Elisabeth II. Ce jour, jeudi 2 Juin 2022, le numéro un français Emmanuel Macron a décidé d’adresser un message à la reine de 96 ans qui a perdu son époux (Prince Philip) l’année dernière. Ceci à travers un message vidéo dans lequel le président français lui rend hommage.

Le président français Emmanuel Macron a félicité la reine Élisabeth II du Royaume-Uni à l’occasion des 70 ans de son intronisation et a salué sa contribution au renforcement des relations franco-britanniques et au développement de l’Europe rapporte l’agence de presse russe TASS.

« En cette année du 70e anniversaire de votre règne, nous célébrons vos réalisations, a-t-il indiqué dans une vidéo publiée sur Twitter. Nous vous sommes reconnaissants pour votre courage et nous partageons le respect et l’amour que le peuple britannique et le Commonwealth vous ont toujours témoignés. » Dans son message vidéo diffusé sur les réseaux sociaux, Macron reconnait que la reine Elisabeth II est « l’amie » et « une proche alliée » de son pays.

« Vous êtes notre amie, notre si proche alliée, notre exemple de service aux autres. Vous célébrer aujourd’hui, c’est célébrer l’amitié sincère et profonde qui unit nos deux pays et Votre dévouement pour la servir », a ajouté le chef de l’Etat. Le président Macron n’a pas manqué de la féliciter. « Votre Majesté, j’ai le privilège de Vous adresser, au nom du peuple français, mes félicitations les plus sincères pour Votre jubilé de platine« , lance le président Macron.