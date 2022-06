Un tribunal du comté de Los Angeles a accédé à la demande de Xavier Musk, 18 ans, fils transgenre du milliardaire Elon Musk, pour un changement de sexe et de nom, a rapporté jeudi NBC, citant un document judiciaire. "Comme il n'y a pas d'objections, la demande de changement de nom, de changement de sexe et d'un nouveau certificat de naissance est approuvée", la chaîne a cité un extrait du document. À partir de maintenant, Xavier sera une fille nommée Vivian Jenna Wilson.

Précédemment nous vous avons annoncé que Xavier Alexander Musk a déposé la requête pour le changement de nom et le nouveau certificat de naissance reflétant sa nouvelle identité, auprès de la Cour supérieure du Comté de Los Angeles à Santa Monica. Selon les informations relayées par le média britannique, Reuters, le demandeur « ne vi[t] plus ou ne souhaite plus être lié à [s]on père biologique de quelque manière que ce soit ».