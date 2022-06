Plus rien ne va entre le milliardaire américain Elon Musk et sa fille transgenre. En effet, cette dernière a entrepris les démarches légales pour changer son patronyme, parce qu’elle ne veut plus rien à voir avec son père biologique. Selon les informations du média britannique Skynews, Xavier Alexander Musk a déposé la requête pour le changement de nom et le nouveau certificat de naissance reflétant sa nouvelle identité, auprès de la Cour supérieure du Comté de Los Angeles à Santa Monica. Selon les informations relayées par le média britannique, Reuters, le demandeur « ne vi[t] plus ou ne souhaite plus être lié à [s]on père biologique de quelque manière que ce soit ».

Aucun avocat n’a réagi concernant ce sujet

Le nouveau nom a été expurgé dans un document disponible sur le site PlainSite.org. Xavier Alexander Musk a décidé de prendre le nom de sa mère, l’écrivaine américaine Justine Wilson et veut désormais s’appelle Vivian Jenna Wilson, selon le South China Morning Post. Par ailleurs, rien n’a été donné comme raison dans les médias concernant le différend qui oppose Elon Musk à sa fille. Aucun avocat de l’homme le plus riche du monde n’a réagi concernant ce sujet. Pour rappel, ces informations interviennent plus d’une semaine après que le patron de Tesla ait menacé de faire échouer le projet de rachat du réseau social Twitter. Elon Musk avait menacé dans une lettre le gendarme américain des marchés financiers de faire échouer ce dernier, s’il n’obtient pas les informations sur les faux comptes.

Il s’était exprimé à plusieurs reprises sur cette question

Selon la lettre, Elon « Musk pense que Twitter refuse clairement d'honorer ses obligations dans le cadre de l'accord de fusion, ce qui soulève de nouveaux soupçons sur une possible volonté de la société de dissimuler les données demandées en raison des craintes de ce que l'analyse des données par Musk mettra au jour ». L’homme s’était exprimé à plusieurs reprises sur cette question, tout en mettant en doute la sincérité des informations publiées par le réseau social. Au nombre de ces dernières figure une selon laquelle les faux comptes constituent moins de 5% des utilisateurs.