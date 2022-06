La Turquie compte réclamer à la Suède ainsi qu’à la Finlande, l’extradition de plusieurs dizaines de personnes appartenant à des mouvements tels que PKK et Fetö. L’information a en effet été annoncée par le ministre turc de la Justice Bekir Bozdag ce mardi 29 juin. «Dans le cadre du nouvel accord, nous allons demander à la Finlande l'extradition de six membres du PKK et six membres de Fetö; et à la Suède d'extrader dix membres de Fetö et onze du PKK», a déclaré l’officiel turc selon les propos rapportés par les médias locaux.

Les personnes visées par Ankara appartiennent à des mouvements considérés comme terroristes. Le mouvement Fetö est celui fondé par le prédicateur Fethullah Gülen. Le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan le considère comme étant l'instigateur de la tentative de coup d'état de juillet 2016. Notons que cette annonce intervient suite à l’accord intervenu entre la Turquie, la Suède et la Finlande sur leur adhésion à l’Otan.

Les exigences d'Erdogan satisfaites?

Avant l’ouverture du Sommet de l’Alliance de l'Otan à Madrid, le président turc a eu plusieurs heures d’échange avec son homologue finlandais Sauli Niinistö et la première ministre suédoise Magdalena Andersson. Notons que, Recep Tayyip Erdogan a pendant longtemps bloqué l’adhésion de ces deux pays à l’Alliance militaire en avançant comme argument qu’ils couvraient des terroristes. «Comme des Alliés de l'Otan, la Finlande et la Suède s'engagent à soutenir complètement la Turquie face aux menaces contre sa sécurité», s'est félicité le secrétaire général de l'Alliance Jens Stoltenberg à l’issue de l’Accord.