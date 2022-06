Au Bénin, le ministre d'Etat Abdoulaye Bio Tchané a procédé à l'installation officielle des membres de la Cellule de Suivi et de Contrôle de la gestion des communes hier vendredi 17 juin à Cotonou. C'était en présence du Conseiller spécial du Président de la République Johannes Dagnon, du ministre de la décentralisation Raphaël Akotègnon et du président de l'Association nationale des communes du Bénin (AncB) Luc Atrokpo.

« Vous aurez la lourde tâche de faire un suivi rapproché et rigoureux...»

Dans son intervention, le ministre en charge de la coordination de l’action gouvernementale s’est adressé aux membres de cette cellule. « Vous aurez la lourde tâche de faire un suivi rapproché et rigoureux de la gestion des affaires communales et d’assurer un contrôle de la gestion de toutes les actions de développement des mairies » leur a-t-il dit. Les membres de cellule auront également à veiller à la cohérence nécessaire des activités à mettre en œuvre, ainsi qu’à la mise en application des signatures appropriées aux actions de développement efficaces et efficientes dans les communes.

Pour faire "éviter toute erreur préjudiciable à la réussite de la réforme"

« Par votre proactivité et votre sens élevé de rigueur vous veillerez à faire éviter toute erreur préjudiciable à une réussite de la réforme » dira pour finir Abdoulaye Bio Tchané. Le président de l’Ancb a quant à lui, salué « la volonté du gouvernement « d’induire une nouvelle ère dans la gestion des affaires locales du Bénin ». Il faut dire que c'est l’ancien directeur national du Contrôle des marchés publics Aminou Adjélé Mamam qui dirige cette cellule. Son adjoint a pour nom : Assogba Zacharie Gbodjeydo. Les autres membres sont : Cyrielle Ahouandogbo Perrot, Micaël Bassabi Djarra, Joïce Mèdéssé Agonsanou et Landry Hinnou.