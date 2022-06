Le ministre d’Etat en charge de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni et son collègue de la santé, Benjamin Hounkpatin ont fait une sortie médiatique le mercredi 15 juin 2022 à Cotonou pour apporter des clarifications à propos de la gestion des fonds Covid au Bénin. La présidente de la Cour des Comptes, Ismath Bio Tchané Mamadou a, de son côté, rendu public un communiqué en date du 15 juin 2022 dans lequel elle a affirmé qu’«aux termes de l’examen de la Cour, aucune irrégularité significative n’a été relevée s’agissant des processus et des justifications des opérations de dépenses» dans la gestion des Fonds Covid-19.

Le Secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbégji, selon des propos rapportés par Radio Bénin , a juré que le gouvernement a pris toutes les dispositions pour juguler la crise. Il a rassuré que le gouvernement a respecté toutes les procédures dans cette gestion des fonds Covid-19. Pour le porte-parole du gouvernement, « il n’y a pas de certitude absolue encore » et que dans tous les cas, c’est le mot du ministre d’Etat en charge de l’Economie et finances «qui dit qu’on respecte les procédures».

C’est pourquoi, le Secrétaire général adjoint du gouvernement déclare que «sans aucun doute et chacun sait maintenant que les efforts de transparence budgétaire caractérisent le gouvernement de la République». L’Etat béninois respecte les procédures mais, dit-il, « si demain il y avait une urgence qui appelle à faire en sorte que la vie prévale quitte à ce que les procédures soient prises en compte ensuite, le gouvernement, il est de son devoir de veiller à cela ».