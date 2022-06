2083 pèlerins béninois devront effectuer dans quelques jours le déplacement vers la Mecque. 2083, c’est le quota que l’Arabie Saoudite a accordé au Bénin pour le Hadj 2022. Chaque candidat au Hadj de cette année devra débourser 3.400. 000 fcfa alors qu’il y a deux ans, le Hadj a coûté 2.300.000 fcfa par candidat. Ce jeudi 02 juin 2022, le pèlerinage à la Mecque a été lancé par le ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbénonci en présence de certains de ses collègues et des acteurs impliqués dans l’organisation. Le ministre des Affaires étrangères a profité de l’occasion qui lui est offerte pour demander aux opérateurs de ce domaine qui ont encore des passifs de les régulariser.

Le ministre Aurélien Agbénonci a rappelé, dans son intervention rapportée par Frissons Radio ce jeudi 02 juin 2022, les démarches qui ont conduit au lancement du Hadj 2022. Il a affirmé qu’une mission béninoise s’est rendue en Arabie Saoudite et que le Bénin est l’un des rares pays africains « à avoir un nouvel accord sur le Hadj avec le royaume d’Arabie Saoudite». « Nous avons rencontré le ministre des affaires étrangères et il m’a donné les assurances que les choses devraient se passer normalement » a- t-il fait savoir.

Exceptionnellement pour le Hadj 2022, l’Etat béninois a exonéré certains services de TVA. Le ministre des Affaires étrangères du Bénin a précisé que «des ajustements ont pu se faire partout où il pouvait comprimer». Il a dit que l’exigence qui a été posée au Bénin, «c’est la signature des divers contrats de service et le remboursement des dettes au plus tard le 31 mai» par les ressortissants béninois «qui étaient des opérateurs dans ce domaine» et qui ont encore des passifs . Ces opérateurs qui ont encore des dettes à rembourser, le Président Patrice Talon a donné des instructions fermes pour que les règlements se fassent.