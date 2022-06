Certains éléments de l’enquête portant sur le dossier des 14 millions détournés au sein de la compagnie de la gendarmerie de Fatick au Sénégal, sont désormais connus. Les premières informations désignent le maréchal des logis-chef Mayib Mbow, comme présumé coupable des actes de détournement et d’incendie de la gendarmerie de Fatick. Il est désormais activement recherché par les autorités en charge de l’enquête depuis sa fuite.

Le maréchal des logis-chef Mayib Mbow, est désormais dans les collimateurs des agents enquêteurs en charges de l’affaire de la gendarmerie de Fatick. Actuellement recherché, Mayib est sous le coup d’un mandat d’arrêt international pour « incendie volontaire d’édifices publics, faux et usage de faux, contrefaçon de quittance de l’État, détournement de deniers publics, destruction volontaire d’édifices et de pièces comptables ». Les actes de détournement et de vol sont devenus très récurents dans plusieurs sociétés et entreprises au Sénégal en cette période.

Celui concernant la compagnie de la gendarmerie de Fatick a été dévoilé il y a quelques semaines après qu’une somme de 14 millions ait été détournée et que la gendarmerie soit incendiée dans la nuit du 12 au 13 février dernière. En effet, les faits ont débuté quand le maréchal avait passé une commande de 200 carnets d’amendes forfaitaires de 1500 francs CFA l’unité qu’il a distribuée aux brigades placées sous son autorité. Cependant, selon les investigations, l’argent récolté en contrepartie de la distribution des amendes n’est jamais parvenu jusqu’au Trésor public.

Afin de cacher son crime, Mayib Mbow a de nouveau commandé de faux carnets d’amendes forfaitaires pour remplacer ceux déjà écoulés. Mais malgré cela, les soupçons sur les fonds en question détournés, se sont très vite levés et il a été affecté ailleurs après son détachement de la compagnie. Après quoi, le nouveau commandant de la compagnie de Fatick, la lieutenante Ndèye Faly Bâ pose son veto, mettant ainsi le maréchal dans une sale position. Face à la situation, le gendarme a mené une dernière action frauduleuse avant de prendre la fuite en détournant près de 14,3 millions de francs CFA; il a ensuite tenté d’effacer toutes les traces en mettant le feu au secrétariat de la compagnie.