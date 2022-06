Après l’incendie qui a coûté la vie à 11 bébés dans l’hôpital de Tivaouane au Sénégal, les Émirats arabes unis ont décidé d’apporter leur soutien au corps médical de l’hôpital. Ils ont contribué à atténuer les effets de l’incendie du service néonatal à travers plusieurs dons en nature comme des fournitures médicales, médicaments et des trousses de premiers soins. Une aide fortement appréciée qui est en fait, le fruit des bonnes et longues relations entre les Émirats arabes unis et le Sénégal, qui règne depuis plus d’une décennie.

Le dimanche 5 juin 2022, un avion en provenance des Émirats a livré sur le sol sénégalais plusieurs matériels médicaux d’urgences et de secours. Un geste de soutien du pays donateur qui a été réalisé après l’épisode du drame de l’incendie survenu à l’hôpital de Tivaouane. Ces dons traduisent et viennent confirmer les propos de l’ambassadeur des Émirats arabes unis au Sénégal, Sultan Ali Al Harbi. En effet, à la suite des aides apportées, l’ambassadeur a exprimé la volonté des dirigeants des Émirats d’aider tous les pays frères et amis, à travers le renforcement de leurs capacités à faire face aux crises humanitaires afin d’atténuer les effets.

D’ailleurs, toujours selon l’ambassadeur, cette aide médicale, apportée au Sénégal, n’est rien d’autre que le résultat des relations datant des années soixante-dix qui existent entre les Émirats et le Sénégal, que cela soit dans le domaine économique et/ou du développement. L’aide apportée est composée, des fournitures médicales pour les services de maternité et de néonatalogie, des lits et du matériel pour les salles d’opération et les groupes de sage-femme, à savoir des médicaments et des trousses de premiers soins.