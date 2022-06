Les tensions autour de l’île de Taïwan continuent de faire la une de la presse internationale. En effet, la Chine a encore réaffirmé sa position dans ce dossier, disant qu’elle fera tout ce qui est possible pour empêcher l’indépendance de l’île autonome. C’est ce dimanche 12 juin 2022, au cours du forum de sécurité « Dialogue de Shangri-La » à Singapour que Wei Fenghe, ministre chinois de la Défense, a tenu ces propos. « Nous allons nous battre à tout prix et nous allons nous battre jusqu'au bout. C'est le seul choix possible pour la Chine » a-t-il déclaré.

La détermination de la Chine ne devrait pas être sous-estimée

Il a continué en indiquant que toutes les personnes qui sont à la recherche de l’indépendance de Taïwan, afin de diviser la Chine n’atteindront pas leurs objectifs. Wei Fenghe a par ailleurs fait savoir que la détermination ainsi que la capacité des forces armées chinoises à sauvegarder son intégrité territoriale ne devrait pas être sous-estimées. Notons que ces propos de l’officiel chinois interviennent plus d’une semaine après ceux de la Russie sur ce dossier. En effet, Moscou considère Taïwan comme une partie intégrante de la Chine.

« Nous partons du fait qu'il n'existe qu'une seule Chine » selon Moscou

Il s’agit d’une déclaration faite par la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova. « La position de principe de la Russie sur la question taïwanaise reste inchangée. Nous partons du fait qu'il n'existe qu'une seule Chine, que le gouvernement chinois est l’unique gouvernement légitime représentant toute la Chine et que Taïwan fait partie intégrante de la Chine » avait-elle souligné, d’après l’agence de presse Tass, tout en ajoutant que la Russie est contre l’indépendance de l’île. « Nous coopérons ouvertement sur toutes les questions avec nos partenaires chinois. Les sujets d’intérêt commun ou importants pour l'une des parties sont examinés dans le respect mutuel et en toute confiance » avait encore précisé Maria Zhakarova.