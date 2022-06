Le président américain Joe Biden est tombé de son vélo ce samedi alors qu’il roulait à Rehoboth Beach, aux États-Unis. Après cet incident, il a déclaré aux journalistes qu’il se sentait bien. Le service de presse de la Maison-Blanche a diffusé une vidéo affichant le président américain qui faisait du vélo à Rehoboth Beach et est tombé au moment où il s’approchait de la foule, qui l’accueillait, pour la saluer. Le chef d’État a immédiatement été entouré des employés de l’United States Secret Service, qui sont chargés de la sécurité des hauts fonctionnaires.

Joe Biden s’est levé et a commencé à parler avec la foule, qui comprenait des journalistes. Selon eux, le président ne présentait aucun hématome ou égratignure visible suite à cet incident. "Oui, je vais bien", a-t-il répondu à une question des journalistes. Selon lui, il est tombé, car il a eu du mal à retirer son pied de la pédale en raison d’une sangle. "Une assistance médicale n’est pas nécessaire. Le président prévoit de passer la journée avec sa famille", peut-on lire dans un communiqué publié par la Maison-Blanche.

Il y a quelques jours, Joe Biden a trébuché une nouvelle fois en montant les escaliers de l'avion présidentiel, sa maladresse intrigue (vidéo). En effet, il y a quelques jous, nous vous annoncions que "le président Biden âgé de 79 ans, a été surpris en train de trébucher alors qu'il se retirait d'une conférence de presse mercredi, quittant Washington et se dirigeant vers la Californie. Il avait abordé la question des élections fédérales et nationales du Golden State et de la violence armée, mais en évitant soigneusement le dernier scandale de son fils".