Johnny Depp qui vient de remporter un procès retentissant pour diffamation contre son ex Amber Heard a énormément gagné en popularité ces dernières semaines. Occasion pour la star Kim Kardashian de faire des révélations sur les sentiments qu'elle a entretenus pour la star, lorsqu'elle était adolescente. "J'étais obsédé par Johnny Depp quand j'étais adolescent. Je pensais qu'il était si chaud. Il était magnifique et avait cette séquence de mauvais garçon – surtout quand il était avec Winona Rider puis Kate Moss" a confié l'ex de Kanye West.

La mère de quatre enfants n'avait pas grand-chose à ajouter sur les raisons pour lesquelles elle était fan de Johnny Depp, mais c'était une réponse inattendue de sa part. La popularité de Johnny Depp est montée en flèche depuis qu'il a remporté 15 millions de dollars dans un procès en diffamation contre son ancienne conjointe Amber Heard, qui a reçu, quant à elle, 2 millions de dollars. "J'adorais regarder des couples et me demander ce qui les attirait l'un vers l'autre. En règle générale, je n'aimais pas les mauvais garçons et je n'ai jamais aimé les fêtards, mais j'étais certainement physiquement attiré par Johnny Depp" a rajouté Kim Kardashian.