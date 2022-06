La triste nouvelle fait le tour de la toile depuis quelques heures. Julee Cruise, chanteuse pop américaine et actrice connue entre autre pour son interprétation de la chanson Falling, de la série télévisée Twin Peaks diffusée pour la première fois le 8 avril 1990 est décédée. L’information a été rapportée par plusieurs médias internationaux dont The Guardian.

« Elle a quitté ce royaume selon ses propres conditions. Pas de regrets. Elle est en paix… Je lui ai joué [la chanson de B-52] Roam pendant sa transition. Maintenant, elle errera pour toujours. Repose en paix, mon amour« , a écrit sur le réseau social Facebook Edward Grinnan, le mari de l’actrice disparue à l’âge de 65 ans. Pour rappel, le titre le plus connu de la chanteuse est « Falling ». Il est sorti en 1989.