La star américaine Kim Kardashian ne sera pas à la célébration du jubilé de platine de la Reine. Les responsables du palais de Buckingham ont formellement rejeté la demande de la star de téléréalité. Malgré toutes les tentatives, les représentants de Kim Kardashian n’ont pas pu avoir le billet pour assister à la Platinum Party ce samedi au Buckingham Palace. Selon les précisions apportées par une source au média britannique Daily Mail, la jeune femme aurait fait feu de tout bois pour avoir le ticket.

Elle serait même prête à avoir des billets qui n’étaient pas « VIP ». « Kim est rarement refusée pour assister à un événement, donc cela a été assez surprenant, d’autant plus qu’elle ne se rend pas souvent au Royaume-Uni. » Kim et Pete adorent la famille royale et voulaient vraiment faire partie de cette célébration spéciale. », a confié la source au média britannique Daily Mail. Rappelons qu’elle a fait le déplacement de Londres en compagnie son compagnon Pete Davidson à cause de l’événement.

Harry et Maghan

Notons que la célébration du jubilé de platine de la Reine Elisabeth II suscite l’intérêt d’un grand nombre de personnalités. On retient également que l’événement a consacré le retour du prince Harry et Meghan Markle à la Cour royale depuis deux ans. Ce jeudi, il y a eu un déjeuné à huis clos avec la Reine et les autres membres de la famille royale dans le cadre des célébrations privées du jubilé de platine de la famille royale après la parade du Trooping The Colour.