Dans un contexte international particulièrement tendu à cause de la guerre en Ukraine, la Chine a lancé ce vendredi 17 juin, son troisième porte-avions, le Fujian. Il s’agit d’un outil qui intègre la puissance asiatique dans le groupe très restreint qui était composé de la France et des États-Unis. Selon les informations rapportées sur ce navire de Type 003, le lancement est une première étape en vue de son admission au service actif. L’étape suivante sera faite d’une période d’essais en mer dans le but de rejoindre la marine chinoise.

Il faudra également plusieurs années d’entraînements pour l’atteinte de ses pleines capacités opérationnelles. A en croire les caractéristiques de ce navire, il ne manque que la propulsion nucléaire pour concurrencer la nouvelle classe Ford américaine. Le navire chinois constitue pour la marine une première étape de la modernisation d'une force aéronavale chinoise. Selon les images de la chaîne de télévision chinoise publique CCTV, le lancement a eu lieu avec faste.

Loin des deux premiers porte-avions

Plusieurs centaines de membres de la marine chinoise ont pris part à la cérémonie. Notons que les deux premiers porte-aéronefs de la Chine ne se rapprochent aucunement des standards de ce troisième. Le premier baptisé Liaoning a été commissionné en 2021. Il s’agit en réalité d’un ancien porte-aéronefs soviétique inachevé. Le deuxième pour sa part a été intégralement construit en Chine. Il serait une version améliorée du Liaoning.