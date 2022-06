Les hostilités en Ukraine pourraient prendre fin aujourd'hui si Kiev ordonnait aux nationalistes de déposer les armes, a déclaré mardi aux journalistes le porte-parole du président russe Dmitri Peskov. "La partie ukrainienne pourrait tout arrêter aujourd'hui, nous avons besoin d'un ordre aux unités nationalistes de déposer les armes, d'un ordre à l'armée ukrainienne de déposer les armes. Nos conditions doivent être remplies", a déclaré M. Peskov, commentant la déclaration du président ukrainien Volodymyr Zelensky selon laquelle il aimerait arrêter les combats avant l'hiver.

Pour rappel, le porte-parole du Kremlin a affirmé que «l’Otan est une alliance assez agressive». "L'Otan est une alliance assez agressive, c'est une alliance qui a été créée à des fins de confrontation, et il continue de le prouver et de remplir ses engagements par défaut. L'élargissement de l'infrastructure de l'Otan vers nos frontières est un processus qui dure depuis deux décennies, et de plus, cette expansion rampante se poursuit, nous le savons bien", a affirmé le porte-parole de Vladimir Poutine.