Alors que l'offensive russe se poursuit en Ukraine, et quelques jours après que l'OTAN a déclaré la Russie est «une menace pour notre sécurité», le Kremlin a décidé de réagir. C'est par la voix de son porte-parole ce mardi 28 Juin 2022. L'Otan est une alliance agressive créée à des fins de confrontation, et elle continue de le prouver. C'est ce que pense le porte-parole du président russe Dmitri Peskov. Il a fait cette déclaration ce jour.

"L'Otan est une alliance assez agressive, c'est une alliance qui a été créée à des fins de confrontation, et il continue de le prouver et de remplir ses engagements par défaut. L'élargissement de l'infrastructure de l'Otan vers nos frontières est un processus qui dure depuis deux décennies, et de plus, cette expansion rampante se poursuit, nous le savons bien", a affirmé le porte-parole de Vladimir Poutine.

Cette déclaration intervient alors que les dirigeants du G7 sont réunit depuis quelques jours et qu'ils s'apprêtent à prendre de nouvelles sanctions contre la Russie de Poutine. Pour rappel les dirigeants du G7 ont dénoncé un «crime de guerre» de la Russie à Krementchouk. Dans une déclaration commune, ces chefs d’états réunis au Sud de l’Allemagne ont « condamné solennellement l'attaque abominable » de Krementchouk et assurent que Vladimir Poutine devra « rendre des comptes ». « Les attaques indiscriminées contre des civils innocents constituent un crime de guerre », martèle notamment la déclaration du G7.