Entre le joueur béninois Désiré Sègbé Azankpo et Sadio Mané, il existe une amitié de longue date. L'attaquant de l'USL Dunkerque s'est récemment confié sur cette relation avec la star de Liverpool sur Senewebtv. Selon les dires de l’écureuil, le champion d'Afrique est comme un frère pour lui, c'est son "meilleur ami". Les deux hommes se sont connus dans le centre de formation Génération de Foot à Dakar. Ségbé Azankpo venait du Bénin et ne comprenait pas forcément la langue locale, le wolof. "Lui il était là à jouer les traducteurs, à me protéger parce que tout le monde parlait wolof et pas moi. Et parfois ce qui se disait ce n'était pas sympa. Du coup; il montait au créneau pour me défendre, c'est comme ça que l'amitié s'est tissée" a raconte le joueur béninois.

De "Génération Foot" à Metz en France

Au Sénégal, les deux hommes ont passé deux saisons ensemble. Ensuite, Sadio Mané est parti à Metz en France. Sègbé Azankpo l'a rejoint et puisque le club était au courant de leur amitié, Ils lui ont permis de partager la même chambre que le sénégalais. Quand on lui demande si sa relation avec le champion d'Afrique a été influencée par la célébrité acquise par ce dernier, il répond par la négative. "S'il avait changé il ne serait pas mon pote. Je m'en fous de ta notoriété, de tous les sommets que t'as atteint, si tu me ressembles pas tu ne peux pas être mon ami. Moi aujourd'hui quand je regarde Sadio, je vois le petit garçon que je connaissais. Quand on est tous les deux, on a 5 ans, on est des gamins, je retrouve ça et je suis heureux avec lui » a déclaré l’attaquant de l’Usl Dunkerque.

"Sa générosité qui est connue par le public, c’est une réalité "

Pour l'écureuil, tout le monde voir la star Sadio Mané, mais lui, ne voit que l’ami, le « garçon » qu’il connaît depuis qu’il avait 15-16 ans. Le béninois a également parlé des qualités de la star. « Sadio quand il est dans l’intimité c’est un blagueur. Il va faire des blagues. Sa générosité qui est connue par le public, c’est une réalité. Dans l’intimité, c’est quelqu’un de très généreux, il veut donner, il veut être là pour les autres » a déclaré l’attaquant de l’USL Dunkerque.