Le mercredi 15 juin, dernier, s’est tenue à Dakar, l’Assemblée générale du Réseau francophone des compétences électorales. Une rencontre à la suite de laquelle le Directeur général des élections (Dge), Thiendella Fall, malgré le contexte s’est laissé aller à quelques propos concernant la crise électorale qui sévit actuellement dans son pays. Face aux multiples accusations des partisans et leaders de la coalition Yewwi Askan Wi, l’objectif du directeur des élections n’est rien d’autre que le respect strict des prescriptions des codes et lois électoraux.

Tout ce qui importe pour Thiendella Fall, Directeur général des élections (Dge) c’est l’application des lois qui régissent les élections à l’intérieur du pays. Il l’a clairement fait savoir : « Nous ce qui nous importe, c’est l’application rigoureuse des dispositions du Code électoral qui encadre la matière ». Dans ces déclarations, Fall a tenu à faire comprendre que les précédents problèmes énumérés par l’opposition comme entre autres ; l’absence de tête de liste et de photo sur leur liste, ne représente pas un véritable blocage pour le Yewwi. « Le contenu fondamental d’un bulletin de vote, ce sont les symboles et les couleurs. Le Conseil constitutionnel s’est déjà prononcé pour dire que les couleurs et les bulletins constituent des éléments de référence pour permettre à l’électeur de bien identifier et de bien faire son choix ».

Pour lui, le refus de la coalition Yewwi Askan Wi de signer le bon à tirer, pour les législatives du 31 juillet prochain n’empêchera pas le déroulement du scrutin. « Je n’ai pas de commentaire à faire. Je suis organisateur d’élections. Ce qui importe pour moi, c’est l’application stricte de la règle de droit, l’application stricte des règles contenues dans le Code électoral. Il n’y a que cela qui m’intéresse. Chaque mandataire de liste de candidats est libre de signer ou de ne pas signer le bon à tirer qui lui est présenté ».