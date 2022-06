La CENA échange avec les partis politiques. Le président de la Commission électorale nationale autonome(CENA), Sacca Lafia a rencontré ce mardi 14 juin 2022 à Cotonou les partis politiques légalement constitués pour leur faire le point du niveau d’exécution de son calendrier pour les législatives du 8 janvier 2023. 13 partis sur les 17 invités étaient présents à la Cena.

Les présidents ou représentants des formations politiques ont profité de l’occasion qui leur est offerte pour poser leurs préoccupations. Le président du parti « Les Démocrates », Eric Houndété a, au cours de la rencontre selon Frissons Radio, déclaré qu’il a des doutes sur l’impartialité du président de la Cena. Le président Sacca Lafia n’est pas allé par quatre chemins pour répondre au président Eric Houndété.

Les partis politiques de l’opposition se plaignent souvent de leur absence dans les instances chargées d’organiser les prochaines élections législatives du dimanche 08 janvier 2023. A tout moment où l’occasion leur est offerte, ils doutent de la sincérité et de la crédibilité de ceux qui ont en main la gestion du Conseil Electoral et de la Cena. C’est le cas ce mardi 14 juin 2022 au siège de la Cena où le président du parti « Les Démocrates » a émis des réserves au sujet de l’impartialité du Président Sacca Lafia.

Sur la question de son impartialité, le président de la Cena a affirmé que « vous me soupçonnez que je ne peux pas être impartial parce que j’ai des intérêts militants» avant d’ajouter que «celui qui essayera de faire pour que tout se passe normalement », c’est le Directeur Général des Elections (DGE). Pour Sacca Lafia, «la contradiction des intérêts finira par nous amener à être équitable, à être juste et transparent ». Le président Sacca Lafia a laissé entendre que le président n’a pas une voix prépondérante lui permettant de s’imposer « à tous ceux qui sont dans le Conseil électoral et dans la Cena».