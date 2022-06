Le 08 janvier 2023, les Béninois iront aux urnes pour élire les députés de la 9ème législature. La réalisation de la Liste électorale informatisée (LEI) a été confiée à l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP). Reçu ce lundi 30 mai 2022 dans l’émission « Actu Matin» de la chaîne de la télévision privée Canal 3 Bénin, l’expert en gouvernance et acteur de la société civile, Joël Atayi Guèdègbé a parlé entre autres de l’élaboration de cette liste électorale informatisée dont la responsabilité incombe à l’Anip. Il a déclaré que l’Anip a les moyens techniques pour ressortir une liste électorale sans grand danger.

L’expert en gouvernance a affirmé que l’Anip qui «est chargée de l’identification des personnes, a déjà démontré qu’elle peut même sécuriser notre état civil avec la délivrance plutôt rapide et présentable de nos pièces d’identification». Pour l’acteur de la société civile « il va s’en dire que sur ce terrain où il s’agit d’extraire une sous-base de la base générale, potentiellement l’Anip a les moyens de faire le travail ». Pour lui, « c’est une question d’organisation». Joël Atayi Guèdègbé a fait savoir que « l’Anip ne nous a pas rassuré sur le plan de l’identification de la délivrance des cartes d’identité biométrique».

Selon l’acteur de la société civile , «c’était peut-être le phénomène de la nouveauté». «Il y a des goulots d’étranglement mais une élection ne supporte pas de goulots d’étranglement » a-t-il tenu à préciser. Il a laissé entendre que la date des élections législatives de 2023 est déjà fixée et que «c’est le 8 janvier » 2023. Il a précisé qu’il y a un délai pour livrer la liste électorale informatisée et que de ce point de vue, «l’Anip n’aura pas droit à l’erreur » et qu’elle «n’aura aucune excuse» puisqu’«elle a les pleines prérogatives pour faire son travail».

Car, a-t-il dit,«elle n’est même pas gênée, entravée par les politiciens qui contrairement au processus de la LEPI ne sont pas dans un organe, à informer aussi largement que possible et si possible associer les uns et les autres à un certain nombre de choix». «Ce sont des choses qu’on attend de l’Anip tout simplement et pour qu’elle passe le témoin à la CENA le moment venu » a-t-il lâché avant d’ajouter que «c’est 60 jours avant la date du scrutin avec une liste en bonne et due forme».