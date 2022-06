Au cours du week-end écoulé, la toile ivoirienne a été agitée après les révélations de l'ex-capitaine de l'Equipe nationale Serey Dié. Sur un plateau de télévision, l'ex-capitaine s'est ouvert sur sa vie privée comme jamais il ne l'avait fait auparavant et les révélations ont eu l'effet d'une bombe. En effet, Serey Dié a annoncé qu'il est en couple avec la célèbre chanteuse ivoirienne Josey et qu'il est le père de ses deux enfants. Quelques jours après les réactions parfois violente sur les réseaux sociaux, la chanteuse Josey qui a accouché de son deuxième enfant il y a peu sort de son mutisme.

Josey donne de la voix quelques jours après les révélations de Serey Dié sur leur relation. Depuis les révélations du footballeur ivoirien, les réactions des internautes sont partagées. Certains s'attaquent violemment à l'artiste chanteuse tandis que d'autres appellent à la retenue et rappelle qu'elle est après tout un être humain qui peut faire des erreurs. Après avoir lu les réactions ça et là, Josey sort de son mutisme et affirme que «l’erreur est humaine».

"Depuis quelques jours, vous êtes nombreux à réagir à une série d’informations mais également de spéculations impliquant, malheureusement, ma vie privée. Je suis une artiste qui devrait faire l’actualité, par la qualité de sa carrière musicale et servir de modèle aux plus jeunes. La vérité est que j’ai suivi mon cœur. Je ne suis qu’un être humain", écrit la chanteuse Josey qui présente ses "sincères excuses et demande humblement pardon à celles et ceux que mes attitudes ont blessé et choqué". "J’espère pouvoir prendre appui sur vous, pour m’aider à avancer. Avec l’aide de Dieu, je tâcherai, à nouveau, de mériter votre confiance", conclut l'artiste.