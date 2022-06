Au Nigéria, Mgr Mathew Hassan Kukah a poussé un gros coup de gueule. Pour l'évêque du diocèse catholique de Sokoto, la démocratie n'évolue pas au bon rythme au Nigéria et dans certains pays d'Afrique parce que ceux qui font les lois bénéficient du système. Il va plus loin: tant que les politiciens établiraient les règles, il n'y aurait pas d'amélioration dans le pays. Il faut dire que le pays reste un paradoxe sur le continent. Pays le plus riche, il est également le plus peuplé et l'un des plus inégalitaires. Riche en ressource minière, il a l'une des plus grandes industries du disque du continent et des plus grandes industries cinématographiques du monde.

"Le problème avec la situation du Nigéria est que les pécheurs sont ceux qui essaient de faire la loi. Je parle du fait que tant que les universités sont ce qu'elles sont, tant que nous n'avons pas l'intellect privilégié et les outils de diagnostic nécessaires pour affiner les processus, tant que nous espérons que les politiciens sont ceux qui fixent leur propres règles, tant que nous nous attendons à ce que presque tout cela soit politique, il n'y aurait pas d'amélioration dans le pays. À mon avis, si nous avions un pays qui travaille, un pays qui prend la recherche au sérieux, c'est l'affaire des politologues de doter les gens au pouvoir des outils d'analyse nécessaires, des options qui s'offrent à eux. s'assurer que les choses se déroulent comme elles le devraient. Mais malheureusement, si vous avez une situation où les universités ne sont pas financées, le pays lui-même se comporte comme s'il voulait fermer les universités, qu'attendez-vous d'autre ? A moins que et jusqu'à ce que ce gouvernement et d'autres gouvernements au Nigeria prennent très au sérieux l'exercice académique, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que la personne malade soit celle qui fournisse le médicament pour sa guérison. Progressivement, à mesure que la qualité de vie des gens augmente, les gens peuvent devenir un peu détendus, mais pour l'instant, la politique en Afrique et au Nigéria semble être un peu tendue en raison de la nature du partage des avantages politiques. Si les gens au pouvoir continuent à pratiquer le népotisme alors que les gens sentent qu'ils ont voté et que les gens qui en profitent sont ceux qui sortent tout juste du confort de leur chambre, ils se sentiront forcément frustrés. Ce sont des ingrédients de la violence dans la politique nigériane."