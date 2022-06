Nouveau changement géopolitique majeur ou simple fanfaronnade ? Ce samedi, le Nicaragua a annoncé avoir signé un accord avec la Russie permettant au pays de Vladimir Poutine de déployer des troupes et des avions dans le pays. Le gouvernement du président nicaraguayen Daniel Ortega a autorisé le déploiement de troupes, d'avions et de navires russes au Nicaragua à des fins de formation, de maintien de l'ordre ou d'intervention d'urgence. Un décret officiel autorise ainsi "des missions d'aide humanitaire, de sauvetage et de recherche en cas d'urgence ou de catastrophe naturelle".

Pour la Russie, pas besoin d'en faire tout un plat, il s'agit d'une mission de routine à en croire Maria Zakharova, porte-parole ministère russe des Affaires étrangères. "Nous parlons d'une procédure de routine - deux fois par an - pour l'adoption d'une loi nicaraguayenne sur l'admission temporaire de personnel militaire étranger sur son territoire afin de développer la coopération dans divers domaines, y compris les réponses humanitaires et d'urgence, la lutte contre le crime organisé et trafic de drogue" a-t-elle déclaré. Les USA n'ont pas encore réagi à cette annonce.