Après vingt longues années d’attente, les ex-travailleurs sénégalais restants de la compagnie aérienne Air Afrique recevront le paiement de leur indemnité. Aussi, longtemps, qu’a duré le dossier de la liquidation de cette compagnie, il est enfin terminé et à compter du mardi 7 juin 2022, le Trésor Public ouvrira le paiement effectif des indemnités dues. Une bonne nouvelle pour tout le personnel concerné par cette affaire et qui ne se nourrissait que de l’espoir pour pouvoir voir, ce jour, enfin arrivé.

L’attente a été très longue, mais l’espoir est désormais permis. En joignant l’acte à la parole, le président de la République du Sénégal, Macky Sall a fait en sorte de remettre le sourire sur chacun des visages des 223 ex-travailleurs sénégalais restants. En effet, le 03 mai dernier lors de la remise des cahiers de doléances des centrales syndicales, le président sénégalais s’était confié sur le gros progrès qu’a fait l’Etat pour indemniser les ex-travailleurs concernés par l’affaire des anciens d’Air Afrique. Après les multiples explications, le président avait promis qu’au plus tard le 09 mai 2022, la totalité du montant budgétisé qui était estimé à près de 4,1 milliards de F Cfa entrera en phase de paiement. « Ce montant sera payé au plus tard ce 09 mai 2022. Une fois que j’aurai validé la ventilation d’un sous compte, et cela devra régler le problème », avait-il laissé entendre.

Et c’est désormais chose faite puisqu’à partir de ce jour, tous les bénéficiaires doivent se tenir prêts avec leurs cartes d’identité et leurs comptes bancaires. L’espoir de se faire payer est permis pour les anciens d’Air Afrique et seulement un mois après les promesses du président. Le Trésor Public lancera les paiements qui se feront étape par étape. D’abord les ayants-droits aux plus petits montants, à savoir les personnels au sol et autres agents de l’air ainsi que les anciens employés sénégalais détachés à Abidjan. Il s’agit entre autres des hôtesses, des stewards, des agents de piste, des manutentionnaires, etc. Et s’en suivra le tour des pilotes de ligne. Toutes les mesures seront prises pour une bonne fin de cette affaire.