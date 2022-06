La sanglante tentative de passage en force de migrants dans l'enclave espagnole de Melilla depuis le Maroc a fait réagir l’Organisation des Nations Unies. Ce mardi 28 juin, une porte-parole du Haut-commissariat aux droits de l'homme à Genève a demandé qu’une enquête soit ouverte pour connaître les réelles conditions de ce drame.

«Nous appelons les deux pays à garantir la tenue d'une enquête efficace et indépendante, première étape pour déterminer les circonstances dans lesquelles il y a eu des morts et des blessés ainsi que toutes les responsabilités éventuelles», a déclaré Ravina Shamdasani sur cette situation qui a fait plusieurs dizaines de morts. A en croire les informations rapportées sur ce drame, plus de 2000 migrants avaient tenté de passer la frontière espagnole par la force.

Plusieurs migrants rentrent en Espagne

C’est alors que des heurts se seraient déclenchés entre migrants et policiers. On retient du point des autorités marocaines que 140 policiers ont été blessés. Plus de 140 migrants ont tout de même réussi à rentrer sur le territoire espagnol. Côté espagnol, 49 officiers de police ont été blessés au cours de cette manifestation. Des 2000 migrants, les autorités sécuritaires espagnoles estiment que plus de 500 seraient en provenance de l’Afrique subsaharienne. Il s’agit du scénario le plus meurtrier en lien avec les répressions de migrants.