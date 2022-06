Près de vingt migrants ont perdu la vie en tentant de rejoindre l'enclave espagnole de Melilla par la côte Nord du Maroc. Le drame s’est produit suite à des heurts qui ont opposé ces candidats à l’immigration clandestine aux forces de défenses et de sécurité espagnoles. Selon les annonces qui ont été faites par les autorités marocaines et espagnoles, plus de 130 d’entre eux ont réussi à passer la frontière espagnole.

5 ont été grièvement blessés selon le ministère marocain de l’Intérieur. Au total, ces migrants ont été évalués à environ 2 000. Selon le point qui a été établi par les autorités espagnoles de leur côté, 49 officiers de police espagnols avaient été blessés dans le cadre de ces heurts.

"Bousculades..."

A en croire les confidences qui ont été faites à l’Agence de presse française par les autorités de la province de Nador, les 18 personnes sont décédées « dans des bousculades et en chutant de la clôture de fer » érigée et sépare le Maroc de l’Espagne. On retient également que l’assaut s’est marqué par « l'usage de méthodes très violentes de la part des migrants ». Des 2000 migrants, les autorités sécuritaires espagnoles estiment que plus de 500 seraient en provenance de l’Afrique subsaharienne.