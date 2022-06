L'une des trois plateformes de forage de Chernomorneftegaz a été endommagée suite à une frappe de l'Ukraine; elle reprendra son fonctionnement et la production continuera, a fait savoir sur Telegram la sénatrice de la Crimée, Olga Kovitidi. Pour rappel, la Crimée est rentrée dans le giron de la Russie depuis quelques années déjà. "Le gisement pétrolier d'Odessa est exploré par Chernomorneftegaz depuis 2012. Des puits supplémentaires ont été forés en 2017 et 2018. Au total, il y a trois plates-formes: BK1, BK2, BK3. [Les plates-formes] BK2 et BK3 n'ont pas été endommagées. BK1 sera réparée. La production de gaz au gisement d'Odessa continuera", a-t-elle indiqué dans une déclaration relayée par Tass.

Le chef de la Crimée Sergueï Aksionov, un pro-Russe, a fait savoir ce lundi que l'Ukraine avait porté trois frappes sur les plateformes de forage de Chernomorneftegaz. 109 personnes s'y trouvaient, 21 ont été évacuées, 5 ont été blessées. Les recherches des autres continuent. Selon Olga Kovitidi, les forces armées ukrainiennes ont bombardé le gisement situé à 71 kilomètres d'Odessa.

Les plateformes de forage de Chernomorneftegaz sont situées loin des zones touristiques de la Crimée et de la côte. Chernomorneftegaz appartient à 100% à l'État. L'entreprise s'occupe de la production de gaz et de condensat de gaz. Elle exploite des gisements sur le plateau continental dans les mers Noire et d'Azov ainsi que sur la partie terrestre de la péninsule de Crimée rappelle Tass.