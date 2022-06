La sécurisation du pays face aux actes terroristes préoccupe les ministres de l’intérieur et de la sécurité publique, Alassane Séidou et son homologue de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akotègnon. Dans un communiqué conjoint en date de ce mercredi 29 juin 2022, les deux ministres appellent la population à la vigilance. Dans ce même communiqué conjoint, Alassane Séidou et Raphaël Akotègnon informent que suite aux lourdes pertes en vies humaines que les groupes armés ont enregistrées, ils cherchent à recruter des sympathisants.

C’est pour cela que, selon les ministres, «depuis un certain temps, des Groupes Armés Terroristes (GAT), dans le but de renforcer leurs effectifs, sillonnent nos localités et hameaux pour recruter des sympathisants à coups de fausses promesses ».Ces ministres précisent que les recrues ainsi «appâtées sont endoctrinées, droguées et armées pour s’attaquer aux biens et aux paisibles populations » contrairement à l’armée béninoise qui est mieux préparée et équipée. C’est pourquoi, conformément aux dispositions légales relatives à la lutte contre le terrorisme, notamment le Code Pénal en ses articles 161 à 173, le gouvernement invite les populations et les étrangers à respecter certaines règles.

Le gouvernement demande donc à tous les étrangers résidents ou qui sont nouvellement arrivés dans une localité ou hameau doivent systématiquement se déclarer ou doivent être systématiquement déclarés au poste de police le plus proche ou aux autorités locales tels que les Chefs d’arrondissements ou les chefs de villages. Les ministres Alassane Séidou et Raphaël Akotègnon ont fait savoir à l’endroit des populations des différentes localités du Bénin qu’ « en cas de découverte d’étrangers ou d’ individus suspects non déclarés , d’armes, de munitions ou de composantes d’Engins Explosifs Improvisés ( EEI) dans un hameau , les responsabilités seront situées et les contrevenants subiront la rigueur de la loi ».

L’Etat béninois a laissé entendre que tout refus ou abstention de collaborer avec les Forces de défense et de sécurité et « les autorités locales dans la lutte contre le terrorisme sera considéré comme un soutien aux groupes armés terroristes et traité comme tel ». Le gouvernement rassure les populations que l’armée béninoise, de mieux en mieux équipée et aguerrie, s’emploie « à leur garantir la paix et la sécurité en tout point du territoire national ».