Le président sénégalais Macky Sall appelle à déminer le plus rapidement possible le port ukrainien d’Odessa afin de rétablir les livraisons de céréales et éviter la famine. C’est ce qu’il a déclaré dans une interview à la chaîne France 24 selon l’agence TASS. « Nous devons maintenant travailler pour faire déminer les mines, impliquer l’ONU et toutes les parties prenantes afin que nous puissions commencer à sortir le blé ukrainien« , a-t-il lancé.

Il a précisé qu’il avait reçu des garanties de sécurité des navires lors de sa rencontre avec le président russe Vladimir Poutine à Sotchi. « Je suis rassuré, je demeure optimiste, et je suis d’autant plus rassuré que ce qu’il m’a dit devant Moussa Faki, son ministre des Affaires étrangères l’a rappelé avant-hier, à Istanbul. La Russie s’engage, si le déminage des eaux du port d’Odessa est assuré, si les conditions de contrôle des bateaux sont faites, elle ne posera aucun acte pour la sortie du blé ukrainien« , a-t-il indiqué. « Jusqu’à preuve du contraire, je n’ai pas d’éléments me permettant de contredire cela« , a-t-il ajouté.