Macky Sall, président de l’Union africaine et chef d’État sénégalais, s’est dit satisfait de son entretien avec le président russe Vladimir Poutine qui avait duré près de quatre heures. C’est ce qu’il a déclaré vendredi à la chaîne BFMTV. « Il a répondu à toutes nos questions. Il nous a répondu sur tous les sujets, sur la volonté de paix que nous avions exprimée, sur la libération du blé ukrainien et sur le commerce entre la Russie et l’Afrique, notamment sur ce qui concerne le blé et les fertilisants« , a-t-il indiqué.

Il a affirmé avoir reçu des explications concernant les raisons du conflit et a souligné que Vladimir Poutine avait « sa logique » et « sa compréhension ». » Toutes les explications qu’il m’a données, sur le conflit, d’où ça vient, historiquement et tout, il a certainement ses raisons. Je ne suis pas là pour les défendre, mais je pense que, quelles que soient ses raisons, le devoir de tous les dirigeants du monde est d’arrêter cette guerre« , a insisté Macky Sall. Interrogé sur les objectifs de l’opération spéciale russe, il a estime qu’ils visaient le Donbass et les régions russophones de l’Ukraine jusqu’à la Crimée. Il a également rappelé que cette dernière avait été rattaché à l’Ukraine en 1954, par la décision unilatérale du dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev.

La semaine dernière, Vladimir Poutine a reçu à Sotchi Macky Sall et Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l’Union africaine. Le président sénégalais a indiqué plus tard que le dirigeant russe s’était dit prêt à favoriser les exportations de céréales ukrainiennes et d’assurer les livraisons de produits alimentaires et d’engrais russes. Il a également appelé à lever les sanctions empêchant les exportations russes. (Tass)