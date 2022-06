En France, une fresque gigantesque représentant Emmanuel Macron en pantin manipulé par Jacques Attali a créé une vive polémique ces derniers jours. Plusieurs personnes dénonçant son aspect complotiste, d'autres y voyant même de l'antisémitisme. Ce vendredi 24 juin, les autorités ont finalement décidé de la recouvrir. La fresque a été dessinée par le graffeur Lekto.

La fresque a créé une grosse polémique et est parvenue aux oreilles du comité juif américain qui a interpellé les autorités françaises notamment Cécile Helle, la maire (PS) d’Avignon sur twitter. «Est-ce que la mairie d’Avignon peut nous dire qui a autorisé ou commandé cette fresque antisémite et pourquoi est elle toujours là ?», a dénoncé l’organisation. La mairie a assuré vouloir respecter la liberté d'expression puisqu'aucun message n'avait été marqué sur la fresque. La préfecture a finalement tranché et décidé de recouvrir la fresque.

«Qu’on ait pu seulement se demander si cette fresque d’Avignon était antisémite ou non en dit long sur la décadence intellectuelle de notre époque et sur la banalisation de l’abjection», a indiqué Eric Naulleau sur Twitter. "Il faut vraiment ne jamais avoir ouvert un livre d’Histoire pour ne pas voir à quel point cette image reprend tous les codes de la propagande antisémite et de l’iconographie fasciste. Refuser de l’effacer au nom de la « liberté d’expression » est un scandale" a affirmé Raphael Glucksmann.