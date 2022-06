Au Mali, le départ des forces Barkhane se précise. En effet, ce lundi, les soldats français ont remis aux mains de leurs collègues maliens la base de Ménaka. Située dans le nord-est du Mali, la base abritait également le stationnement des contingents de la force européenne Takuba. Ce contingent est constitué de plusieurs centaines de militaires. Cette information intervient dans le cadre du processus enclenché depuis quelques mois pour le départ des forces Barkhane.

Après Tombouctou, Kidal et Tessalit le tour de Ménaka

Depuis le mois décembre, l’armée française quitte Tombouctou. C’était après les villes de Kidal et Tessalit. Le 14 décembre dernier, le drapeau français a été descendu alors que celui malien a été hissé. La venue des soldats français en 2013 était pour combattre les jihadistes qui avaient pris d’assaut Tombouctou.

L’opération initiale dénommée Serval est devenue Barkhane et s’est étendu aux pays voisins. Plusieurs années plus tard, la France n’est presque plus la bienvenue au Mali. Dans un contexte où les nouvelles autorités maliennes n’entretiennent plus de cordiales relations avec Paris, un responsable avait appelé à la fermeture de l’ambassade française en France.

L'appel d'un responsable malien

Ce responsable du nom de Aboubacar Sidick Fomba et membre du CNT avait indiqué qu'un complot est préparé pour semer le chaos dans le pays.« Qu’on mette un terme entre notre diplomatie et la diplomatie de la France. Parce que ça ne servira à rien. Nous n’avons aucun intérêt à continuer avec cette diplomatie... Le fait que nous pouvons déjà sécuriser notre territoire, le chapitre 7 ne sert, dit-il, encore à rien. Donc, le mandat de la Minusma n’est pas à renouveler », avait-il déclaré.