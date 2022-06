Le ministre algérien des Affaires étrangères Ramtane Lamamra et l’envoyé spécial de l’UE pour le Sahel Emanuela Claudia Del Re ont discuté mardi de la situation au Sahel et des mesures de garanties de sécurité dans la région. Les interlocuteurs ont notamment évoqué les perspectives du renforcement de la coopération entre l’Algérie et l’UE visant à contribuer à la paix et la sécurité en Afrique, notamment dans la région de Sahel et du Sahara, a fait savoir la diplomatie algérienne.

Ramtane Lamamra et Emanuela Claudia Del Re ont abordé la situation au Mali, notamment les mesures visant à garantir la réconciliation ainsi que le concensus dans le cadre de la période transitoire afin de rétablir l’ordre constitutionnel dans ce pays. Les interlocuteurs ont souligné la nécessité de renforcer le dialogue et les consultations entre l’Algérie et l’UE concernant les questions d’intérêt commun. L’Algérie est l’un des médiateurs régionaux dans le conflit au Mali en proie aux affrontements entre les troupes gouvernementales et de différents groupes de séparatistes, de radicaux et de terroristes. (Tass)