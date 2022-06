Plusieurs jours après la vague d’arrestations entamée par la police sénégalaise suite à la manifestation interdite de l’opposition, certaines révélations ont été faites sur l’objectif que poursuivaient certains manifestants. La fouille du téléphone d’un des manifestants arrêté du nom de Mor Guèye a permis de savoir que ces derniers prévoyaient semer le chaos à Dakar et environ.

Entre autres objectifs, les manifestants auraient en projet d’assassiner l’accusatrice d’Ousmane Sonko qu’est «Adji Sarr». L’exploitation du téléphone du nommé Mor Guèyepar les policiers a permis de mettre la main sur les discussions qu’il a eues par le biais des messageries Whatsapp et Telegram. Selon les précisions apportées par le média sénégalais Echos, le propriétaire de l’appareil recevait par ces différents canaux des instructions de ce qu’il devrait faire.

Max Kilumati et Akhenaton mis en cause

Il échangeait fréquemment selon les médias avec une personne du nom de Max Kilumati. Avec Ousseynou Seck alias Akhenaton, celui-ci est accusé d’être l’un des commanditaires des opérations déjouées par les Forces de défense et de sécurité. En plus du projet d’assassinat de «Adji Sarr», les mis en cause auraient également l’objectif d’attaquer des magasins français tels que Auchan. La centrale électrique du Cap des Biches, le siège de la Direction générale des élections, celui du Conseil constitution, la RTS et les maisons de certaines personnalités du pouvoir seraient également dans leur viseur.