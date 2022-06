Du nouveau dans l’affaire de la mort de la légende argentine du football, Diego Maradona. En effet, à la fin de l’enquête sur la mort de ce dernier, huit professionnels de santé vont être jugés pour homicide involontaire avec circonstances aggravantes. Selon les informations données par un juge de San Isidro, ce mercredi 22 juin 2022, ces professionnels de santé seront jugés en Argentine pour « homicide simple avec dol éventuel ». Les personnes mises en cause et qui comparaîtront lors du procès sont des infirmiers, un responsable infirmier, une psychiatre et un neurochirurgien médecin de la famille.

Une fintech lui avait dédié un avion

Notons que le parquet s’était penché sur cette affaire et avait demandé au cours du mois d’avril dernier, un renvoi. A ce moment, il avait évoqué des négligences et des manquements concernant la prise en charge de Diego Maradona. Pour rappel, la confirmation du procès par le juge de San Isidro intervient plusieurs semaines après l'hommage rendu par la fintech Give and Get à la défunte star du ballon rond, qui lui avait dédié un avion. Il s’agit en effet du Tangos D10S, un appareil composé d’une douzaine de places et qui avait été dévoilé le mercredi 25 mai 2022.

Le fuselage de l’avion montre Maradona donnant un baiser à un trophée de la Coupe du monde. Le visage de la star se trouve aussi sur la queue de l’appareil. Par ailleurs, les deux ailes montrent la célébration des deux buts de l’ancien joueur lors de la victoire de l’Argentine contre l’Angleterre, en quart de finale de la Coupe du monde en 1986. Dans une interview accordée au média britannique Reuters, Gaston Kolker, patron de la fintech Give and Get, a confié que Diego Maradona est son idole. « Je suis fou de Maradona [et je suis] l'une de ces personnes qui regardent encore des vidéos de Diego avant d'aller dormir le soir » avait-il déclaré.