Des images terribles circulent sur la toile depuis quelques jours. Des dizaines de migrants ont perdu la vie en tentant de traverser les frontières marocaines. Selon des ONG, le bilan pourrait atteindre 37 personnes décédées après que des centaines de personnes ont fait irruption à la frontière pour tenter d'atteindre l'enclave de Melilla. Selon les autorités espagnoles environ 2 000 Africains se sont dirigés vers la clôture de fer à l'aube vendredi, et que plus de 500 ont réussi à se glisser dans une zone de contrôle frontalier après avoir coupé une ouverture avec des cisailles.

Le chef de la Commission de l’Union africaine (UA), le Tchadien Moussa Faki Mahamat, a dénoncé « le traitement violent et dégradant de migrants africains » et réclamé une enquête sur ce drame. « J'exprime mon profond choc et ma préoccupation face au traitement violent et dégradant des migrants africains qui tentent de franchir une frontière internationale du Maroc vers l'Espagne, avec la violence qui s'ensuit entraînant la mort d'au moins 23 personnes et des blessures à de nombreuses autres... Je demande une enquête immédiate sur la question et rappelle à tous les pays leurs obligations en vertu du droit international de traiter tous les migrants avec dignité et de donner la priorité à leur sécurité et à leurs droits humains, tout en s'abstenant de recourir à une force excessive. », a tweeté dimanche soir Moussa Faki.

Des vidéos partagées en ligne montraient des dizaines de personnes entassées dans une zone à côté de la barrière frontalière – certaines salgnaient et beaucoup étaient immobiles – alors que les forces marocaines en tenue anti-émeute les surveillaient au lendemain de la traversée. Des vidéos qui ont provoqué de vives émotions sur la toile et au sein des organisations africaines.