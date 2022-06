Dans le cadre du match Bénin-Mozambique comptant pour la 2ème journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Côte d’Ivoire 2023), le gouvernement du Bénin a rendu, ce mercredi 08 juin 2022, gratuit l’entrée au stade de l’amitié Général « Mathieu Kérékou » de Kouhounou aux Béninois. Ce geste du gouvernement permettra aux supporters des Ecureuils du Bénin d’effectuer massivement le déplacement du stade de l’amitié Général « Mathieu Kérékou » dans le but d’aller soutenir leur équipe et les pousser à la victoire.

C’est dans un communiqué en date du 07 juin 2022 et signé du ministre des sports Oswald Homéky que le gouvernement a déclaré que « dans le cadre du match Bénin-Mozambique prévu pour le mercredi 08 juin 2022 au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou à 20 h, le ministère des sports , tenant compte du contexte économique actuel, et afin de permettre à tous ceux qui le désirent d’aller soutenir notre équipe nationale, a décidé , en collaboration avec la Fédération béninoise de football , de subventionner l’intégralité des prix d’entrée au stade».

C’est pour cela que, selon le communiqué, « l’accès au stade est donc libre et gratuit sur présentation d’un ticket offert à retirer dans les points suivants : Cotonou ( esplanade du stade de l’amitié GMK, hall des arts, stade René Pleven ), Porto-Novo ( stade Charles de Gaulle, Abomey-Calavi ( Mairie, Arrondissement de Godomey) » . Il faut signaler que l’ouverture du stade de l’amitié Général « Mathieu Kérékou » de Kouhounou est prévue pour 16 heures.

Rappelons que lors de la 1ère journée des éliminatoires de la Can Côte d’Ivoire 2023, les Ecureuils du Bénin ont été battus au stade «Abdoulaye Wade » de Dakar par les Lions de la Téranga du Sénégal par le score de 3 buts à 1. Ces Lions de la Téranga du Sénégal se sont difficilement imposés, ce mardi 07 juin 2022 toujours au stade « Abdoulaye Wade » de Dakar lors de la 2ème journée de ces éliminatoires de la Can Côte d’Ivoire 2023, face au Rwanda sur un score étriqué de 1 but à 0. Le Sénégal prend donc la tête du groupe L avec six (06) points. Le Bénin est donc contraint de battre le Mozambique pour se relancer dans la compétition.