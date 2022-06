Les Ecureuils du Bénin sont depuis ce jeudi 02 juin 2022 à Dakar au Sénégal. La sélection nationale du Bénin affrontera, ce samedi 04 juin 2022 au stade « Abdoulaye Wade» de Dakar, les Lions de la Téranga du Sénégal pour le compte de la 1ère journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Côte d’Ivoire 2023). Le vol transportant l’équipe nationale du Bénin a atterri à Dakar aux environs de minuit. L’entraineur national par intérim Moussa Latoundji et ses poulains ont immédiatement pris leur quartier dans un hôtel de la capitale sénégalaise.

Les joueurs de la sélection nationale du Bénin effectueront ce vendredi 03 juin 2022 à partir de 20 heures la traditionnelle séance de reconnaissance du terrain mais juste avant Moussa Latoundji et un de ses joueurs seront en conférence de presse. Concernant l’organisation pratique de la rencontre entre le Sénégal et le Bénin, selon Radio Bénin, il y a eu une entente entre les deux pays pour faciliter l’accès au stade des supporters béninois.

Ainsi, le Sénégal a octroyé 300 places à la communauté béninoise vivant dans ce pays. Le Bénin va aussi accorder 300 places aux Sénégalais lors du match retour à Cotonou. Il faut rappeler que dans le groupe L dans lequel évoluent le Bénin et le Sénégal, le Mozambique et le Rwanda se sont neutralisés, ce jeudi 02 juin 2022, sur un score de parité de 1 but partout lors de cette 1ère journée des éliminatoires de la Can Côte d’Ivoire 2023.