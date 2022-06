La guerre en Ukraine change la donne au niveau de l'OTAN. L'organisation s'est en effet, depuis le début des offensives, renforcée avec même de nouvelles demandes d'adhésions notamment celle de la Suède et de la Finlande. Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a déclaré que le sommet de Madrid va aboutir à la transformation la plus importante de l'OTAN de ces dernières décennies; l'Organisation va mettre en alerte plus de 300.000 soldats d'un niveau de préparation élevé pour faire face à la menace russe. Actuellement, la force de réaction dont il s'agit est composée de 40.000 hommes.

«Je pense que les alliés vont dire clairement à Madrid qu'ils considèrent la Russie comme la menace la plus importante et la plus directe pour notre sécurité... Ce sommet sera un tournant et plusieurs décisions importantes vont être prises... Nous allons renforcer nos groupements tactiques dans la partie orientale de l'Alliance, jusqu'au niveau de la brigade», a déclaré Jens Stoltenberg. L'Organisation prévoit de déplacer également des stocks de munitions et d'autres fournitures plus à l'est, une transition qui devrait s'achever en 2023.

Quant à la demande d'adhésion de la Suède et de la Finlande, le secrétaire général a reconnu qu'il ne pouvait faire aucune promesse rappelant que les objections soulevées par la Turquie à leur adhésion n'étaient pas résolues. La Turquie exige d'avoir des garanties que les deux pays ne soutiendront par les forces kurdes que le pays considère comme des groupes terroristes.