Mark Zuckerberg et ses collaborateurs ont présenté récemment une collection de casques VR/AR en cours de développement au sein de l’entreprise. Il s’agit de quatre prototypes de casques en cours de développement dans les laboratoires de Meta. L’entreprise serait en train de s’appuyer sur ces prototypes pour créer l’accès au métavers.

Ces quatre prototypes se concentrent sur chacun sur un aspect précis de l'expérience de réalité mixte. Il s’agit de celui nommé « Butterscotch » qui se focalise sur les réalités virtuelles. Selon le patron de Meta, il « permet de lire sans problème la toute dernière ligne d'un examen de la vue ». Celui nommé Half Dome est quant à lui dirigé vers la distance focale. Le troisième prototype est en lien avec le problème de la distorsion.

Les prototypes essaient de résoudre un problème

Le dernier pour sa part est beaucoup plus tourné vers celui du HDR. « Les écrans permettant de répliquer entièrement la pleine capacité de la vision humaine vont débloquer des choses vraiment importantes », a déclaré Mark Zuckerberg sur le développement des quatre prototypes de casques. Pour l’heure, on retient que les quatre prototypes essaient de résoudre quatre grands problèmes identifiés par l'entreprise dans l'utilisation de la réalité virtuelle et augmentée. Le rêve de combinaison nourri par le patron de Facebook n’est tout de même pas encore atteint.