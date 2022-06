Il y a quelques semaines, la presse internationale révélait que le Rwanda a accepté de recevoir sur son territoire des migrants demandeurs d’asile du Royaume-Uni. L'annonce avait été fortement médiatisée et avait à l'époque diverses réactions sur la toile. Mais il semblerait qu'au Royaume-Uni, des personnalités ne trouvent pas intéressant de mettre en œuvre un tel projet. C'est ce que révèle ce samedi le magazine britannique The Times. Dans une de ses parutions, il y a quelques heures le média informe que le Prince Charles trouverait «consternant» un tel projet.

Le projet de renvoyer des demandeurs d'asile entrés sur le territoire britannique par la voie non conventionnelle au Rwanda continue de susciter des réactions. Le média britannique The Times révèle ce samedi que le Prince Charles n'approuve pas vraiment ce projet du gouvernement. Le média cite une source qui assure que le Prince Charles aurait à plusieurs reprises manifesté son désaccord par rapport à ce projet loin des caméras et des yeux indiscrets. «Il a dit qu'il était plus que déçu par cette politique (...) Il a dit qu'il pensait que toute l'approche du gouvernement était épouvantable», aurait déclaré la source dont l'identité n'a pas été révélée.

Pour rappel au cours du mois d'Avril, la ministre anglaise de l'Intérieur, Priti Patel avait annoncé que les migrants seront relocalisés au Rwanda. « À partir d'aujourd'hui (...) toute personne entrant illégalement au Royaume-Uni ainsi que ceux qui sont arrivés illégalement depuis le 1er janvier pourront désormais être relocalisés au Rwanda », avait fait savoir l’autorité ministérielle lors d’un discours prononcé dans un aéroport au Sud de l’Angleterre.