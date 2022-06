Le mythe des armes hypersoniques est visiblement brisé par la Chine. En effet, alors que ce type d’armes est difficile à détecter et à intercepter, la Chine est arrivé à briser la réputation de cette arme grâce à l’Intelligence artificielle. L’information a été annoncée par le South China Morning Post. On retient que, ces chercheurs ont réussi à calculer la trajectoire la plus probable grâce à l’apprentissage automatique sur des données collectées pendant les débuts de vols hypersoniques.

Un simple ordinateur



Le système ainsi mis sur pied ne demande rien d’autre qu’un simple ordinateur portable. En seulement 15 secondes, le système est à même d’estimer la trajectoire d’un missile hypersonique. Toujours selon les chercheurs, l’efficacité du missile se mesure pour des missiles de type allant jusqu’à Mach 12, soit 12 fois la vitesse du son.

Les pays se dotent pourtant de missiles hypersoniques

Rappelons que cette découverte intervient alors que la plupart des pays accourent vers les missiles hypersoniques qui constituent la dernière arme de pointe. Il y a quelques semaines, la Russie a annoncé avoir eu recours à ce type d’arme pour attaquer des bases en Ukraine. En mai dernier, les États-Unis de leur côté ont annoncé avoir réussi un test de leur propre missile hypersonique qui a dépassé Mach 5. L’arme pourrait aussi dépasser cette capacité et atteindre Mach 20 selon les États-Unis.