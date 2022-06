Depuis quelques années la plateforme Netflix s’est spécialisée dans des documentaires qui font débat. Après le documentaire « L’arnaqueur de Tinder » qui parle d’un séducteur invétéré qui dépouillait ses victimes et séduisait les suivantes avec les sous récoltés chez les précédentes, ou encore « Notre père à tous », un gynécologue qui a inséminé son sperme à ses patientes, la plateforme revient avec un nouveau documentaire pas moins sensationnel. Le documentaire est présenté en une série de 4 épisodes et raconte l’histoire de Warren Jeffs, le dirigeant de l’Église fondamentaliste de Jésus-Christ des Saints des Derniers jours plus connue sous l’appellation de l’église des Mormons. Warren Jeffs était lui même surnommé le “gourou polygame”.

Keep Sweet: Pray and Obey se concentre sur une secte polygame américaine dirigée par Warren Jeffs, que les partisans croyaient être le «prophète». Véritable gourou, il a pratiquait une polygamie frénétique et a eu au total 78 femmes dont 24 mineures et quelques 468 enfants. Un record à peine croyable en occident. En 2011, il a été reconnu coupable de deux chefs d’agression sexuelle sur enfant et d’agression sexuelle grave contre un enfant. Depuis la mise en ligne du documentaire, de nombreux fils de discussion tournent autour de l’histoire sur la toile.