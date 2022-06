La Coupe des champions CONMEBOL–UEFA, officiellement surnommée Finalissima et anciennement connue sous le nom de Coupe intercontinentale des nations s’est achevée le mercredi dernier. Au terme de la compétition, c’est l’Argentine qui a tiré son épingle du jeu en battant l’Italie 3 – 0. Une victoire largement célébrée par l’équipe de Messi mais dont s’est moqué son coéquipier du PSG, le brésilien Neymar.

L’argentine de Messi a remporté la Finalissima et a célébré sa victoire. Des images ont été partagées sur le compte Instagram @futeousadia. Une publication sur cette page a même titillé les brésiliens après leur victoire pour cette compétition intercontinentale de football organisée par la CONMEBOL et l’UEFA

« Brésiliens, que s’est-il passé? Le quintuple champion grippé! Messi est allé à Rio et est reparti avec la Coupe. Nous sommes le groupe argentin et nous soutiendrons toujours car nous rêvons d’être champion du monde. Je suis comme ça, je suis argentin, Maradona et Malvinas je n’oublie pas. Je suis comme ça et je viens vous encourager, je suis l’Argentine partout. », peut-on lire sur la page. Il n’en fallait pas plus pour que le brésilien Neymar ne réponde avec ironie. « Vous avez gagné la Coupe du monde? », répond le brésilien qui évolue au PSG actuellement avec Messi.