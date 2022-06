A la faveur d’une interview qu’il a accordée au média allemand BILD, le responsable de l’Organisation du traité de l'Atlantique Nord s’est prononcé sur le nouveau que pourrait conférer l’Alliance militaire à la Russie ainsi qu’à la Chine. Ce statut se décidera à la fin du mois de juin lors de la réunion des pays membres de l’organisation. Pour le secrétaire général Jens Stoltenberg, la Russie est désormais une « menace » pour l’Otan est n’est plus « un partenaire ». Il en est de même selon lui pour la Chine.

"Le monde change, l'Otan change aussi"

« Si le monde change, l'OTAN change aussi. Et le monde est devenu plus dangereux. Nous déclarerons que la Russie n'est plus un partenaire, mais une menace pour notre sécurité, pour la paix et la stabilité. La Chine apparaîtra également dans le journal pour la première fois. Car la montée en puissance de la Chine est un défi pour nos intérêts, nos valeurs et notre sécurité. », a déclaré le patron de l’Alliance militaire.

Des armes supplémentaires...

On retiendra également de l’interview du secrétaire général Jens Stoltenberg, que la guerre en cours actuellement en Ukraine peut durer des années. Il a invité à poursuivre les livraisons d’armes à l’Ukraine dans le but de l’aider à repousser les troupes russes. « Avec des armes modernes supplémentaires, la probabilité pour l'Ukraine de pouvoir repousser les troupes de (Vladimir) Poutine du Donbass augmenterait », confie-t-il au média allemand BILD.