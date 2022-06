C’est un fait peu ordinaire qui s’est produit durant la semaine écoulée, en Europe. En effet, le jeudi 09 juin dernier, un bimoteur a été retrouvé abandonné avec le moteur qui était encore chaud, dans un aéroport désaffecté dans la région de Targovichté, à proximité du village de Buhovtsi, en Bulgarie. Cependant à l’atterrissage, il n’y avait plus personne à bord de l’appareil. Mais avant de se poser, le bimoteur est passé par sept pays, parmi lesquels figurent six membres de l’organisation du traité atlantique nord (OTAN) et sans avoir été détecté par leur défense aérienne.

L’appareil avait été détecté par deux F-16 américains

Toutefois, l’appareil avait été détecté par deux Grippen hongrois, deux F-16 roumains et deux F-16 américains. Ces derniers l’ont suivi afin de prendre contact et avoir plus d’informations sur ses intentions. Mais, puisque l’avion volait à une altitude trop basse pour une interception dans les règles et les autorités hongroises et bulgares déterminant qu’il ne présentait pas menaces, il a donc été décidé de ne pas poursuivre cette tentative de communication.

Notons que la découverte de cet avion intervient quelques jours après que la Turquie a estimé que la Russie et le terrorisme représentent une grande menace pour l’OTAN. « La Turquie a toujours soutenu la politique d'ouverture de l'OTAN. Il y a actuellement deux pays candidats. Et les deux menaces les plus importantes pour l'OTAN sont la Russie et le terrorisme'... En tant que tel, nous demandons que toutes les préoccupations de l'alliance (de l'OTAN) soient prises en considération. Le soutien que ces pays apportent aux organisations terroristes est clair » avait déclaré Melvut Cavusoglu chef de la diplomatie turque.