«La chefferie traditionnelle doit être en amont de la lutte contre le terrorisme en période électorale ». C’est l’avis de la vice-présidente du Bénin, Mariam Chabi Talata selon des propos rapportés par Radio Bénin. Face aux menaces à la paix en période électorale et face au terrorisme qui sévit dans la sous-région, «il faut davantage impliquer la chefferie traditionnelle dans les actions de lutte et de prévention » a affirmé la vice-présidente du Bénin à l’endroit des dirigeants de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Mariam Chabi Talata s’est exprimé à l’occasion des premières rencontres des Hautes juridictions ouest africaines chargées du contentieux électoral tenues à Cotonou du 8 au 09 juin 2022 .

La vice-présidente du Bénin a fait remarquer que «les populations, les plus exposées dans les violences électorales et l’insécurité dans notre sous-région sont en majorité en analphabète». Ces populations, selon elle, sont «toujours sous l’influence des autorités traditionnelles malgré la marginalisation de ces dernières par les pouvoirs modernes ». Pour Mariam Chabi Talata, «c’est l’heure de les responsabiliser dans la vie sociale, de les revaloriser et de les rendre utile et visible afin qu’elles participent à la construction, au renforcement et à la consolidation de la paix dans nos Etats modernes ».

Pour matérialiser cette prise en compte de la chefferie traditionnelle, en ce qui est de cette approche holistique de la CEDEAO par la gestion des questions électorales, Mariam Chabi Talata «plaide solennellement pour qu’on lui associe une approche inclusive prenant en compte la Chefferie traditionnelle de nos différents pays en période électorale à travers la création de Haut Conseil au Haut-Commissariat des chefs et notables traditionnels pour la paix et la sécurité ».