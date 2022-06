Alors que la guerre fait rage en Ukraine, les occidentaux ont décidé de renforcer les sanctions contre la Russie. Des sanctions qui portent aussi un coup dur à l'économie européenne, en raison du manque à gagner sur le plan énergétique. La Russie étant un grand fournisseur de pétrole et de gaz pour le continent. Lors du sommet du G7, une scène n'a pas échappé aux journalistes présents sur place. Le président français Emmanuel Macron a discuté en aparté avec Biden autour de la question énergétique.

Emmanuel Macron a été surpris en train de dire à Joe Biden que l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ne peuvent pas augmenter la production de pétrole et donc combler le déficit causé par un arrêt de l'approvisionnement du côté russe. Un constat qui tombe mal alors que les pays européens tentent de remplacer le pétrole russe qu'elle devrait vraisemblablement interdire d'ici la fin de l'année. Une véritable course contre la montre est engagée en Europe pour trouver des remplacements au gaz et au pétrole russe avant l'hiver pour éviter une situation catastrophique en période hivernale.

Dans les images, on peut entendre Macron dire : « J'ai eu un appel avec MbZ (le chef des Émirats arabes unis, le cheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan)... Il m'a dit deux choses: "Je suis au maximum, au maximum (capacité de production)"... Et puis il a dit que les Saoudiens pouvaient augmenter de 150 (milliers de barils par jour). Peut-être un peu plus, mais ils n'ont pas d'énormes capacités avant six mois » a expliqué le président français. Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan a alors interrompu les deux hommes en leur disant: «Attention. Peut-être devrions-nous simplement entrer… à cause des caméras.